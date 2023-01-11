Выжигающий удар: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.

Специалисты РХБ защиты действуют в составе боевой машины «Мартик» и экипажа топопривязки на МТЛБ. На видеозаписи «Солнцепек» выпускает ракеты в сторону позиций украинских боевиков. В описании к видео сказано, что огонь ведется по укрытиям, наблюдательным пунктам, схронам и позициям артиллерии.

ТОС-1А - оружие ближнего боя. Огонь по целям может вестись одиночными и парными выстрелами из двух стволов.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Ранее Минобороны показало на видео момент уничтожения украинских боевиков высокоточными боеприпасами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов