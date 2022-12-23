В Париже задержан мужчина, открывший огонь по людям

В результате нападения шесть человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Полиция Парижа задержала 60-летнего мужчину, который открыл огонь на улице Энгьен. В результате нападения шесть человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

На данный момент мотивы нападавшего неизвестны. Парижская полиция в соцсетях рекомендует жителям избегать места стрельбы.

В прошлом году вооруженный ножом человек взял в заложники двух женщин в секторе Алигр в 12-м округе Парижа. Предположительно это садовник, который в 1994 году был осужден за убийство своего работодателя.