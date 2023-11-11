ЦАХАЛ ударил по оружейным складам «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении воздушных ударов по складам оружия и объектам разведывательной инфраструктуры ливанской шиитской группировки «Хезболла». Сообщение об этом опубликовали представители ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале армии Израиля.

Отмечается, что удары были нанесены в качестве ответной меры на атаки «Хезболлы» в последние несколько дней. Истребители и самолеты Израиля нанесли удары в том числе по разведывательным точкам шиитской группировки, которые «использовались ля сбора информации и направления террористических атак против Израиля».

«Среди целей, попавших под удары, был ряд объектов террористической инфраструктуры и военных постов, на которых действовали террористы "Хезболлах", склады оружия и объекты разведывательной инфраструктуры», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля проводила атаку по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в пятницу 10 ноября. Тогда под артиллерийские и авиационные удары попали лагеря группировки, технологическое оборудование ливанского движения и другие объекты инфраструктуры.