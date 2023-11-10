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Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

Ирина Елагина
09:11 10.11.2023
Новой датой первых выплат полных компенсаций советских вкладов названо 1 января 2027 года.
Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press
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Обладателям советских сберкнижек придется ждать компенсационных выплат до 1 января 2027 года. Эту дату установили депутаты Госдумы, принявшие закон о переносе на год начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.

Речь идет о вкладах, открытых до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР, а также держателях договоров Госстраха, открытых до 1 января 1992 года. Закон предусматривает полную компенсацию этих сбережений, потерянных после развала Советского Союза.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на три российских банка. Взломщики разместили на интернет-ресурсах ложную информацию о приостановке выплат по вкладам, чтобы посеять панику среди вкладчиков. IT-cлужбы банков оперативно отреагировали на вторжение хакеров, недостоверные сведения были удалены.

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