Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

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Обладателям советских сберкнижек придется ждать компенсационных выплат до 1 января 2027 года. Эту дату установили депутаты Госдумы, принявшие закон о переносе на год начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.

Речь идет о вкладах, открытых до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР, а также держателях договоров Госстраха, открытых до 1 января 1992 года. Закон предусматривает полную компенсацию этих сбережений, потерянных после развала Советского Союза.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на три российских банка. Взломщики разместили на интернет-ресурсах ложную информацию о приостановке выплат по вкладам, чтобы посеять панику среди вкладчиков. IT-cлужбы банков оперативно отреагировали на вторжение хакеров, недостоверные сведения были удалены.