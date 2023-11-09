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Три российских банка объяснили хакерским взломом данные о приостановке выплат по вкладам

Ирина Елагина
12:41 09.11.2023
На сайтах трех российских банков в результате хакерской атаки появились ложные объявления о приостановке выплат по вкладам.
Три российских банка объяснили хакерским взломом данные о приостановке выплат по вкладам
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Сайты трех российских банков - БЖФ-банка, ВБРР и Фора-банка - подверглись хакерской атаке, целью которой была дезинформация вкладчиков. В результате взлома на банковских сайтах появилась ложная информация о приостановке выплат по вкладам. Недостоверные сведения спустя какое-то время были удалены из интернет-ресурсов банков.

«Эта информация уже удалена, это был взлом сайта», - приводит РИА Новости слова оператора call-центра одного из банков, подвергшихся хакерской атаке.

Оперативно отреагировали на взлом и в других банках и сделали официальные заявления о том, что продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось о хакерских атаках на сайт РЖД - до 277 тысяч DDoS-атак в сутки. Как пояснил «Звезде» замглавы РЖД Евгений Чаркин, «нас атаковали больше, чем госуслуги», чтобы создать социальную напряженность с продажей билетов. В итоге РЖД получила ценный опыт отражения хакерских атак.

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