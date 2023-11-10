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NYT: затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США

Игнат Далакян
09:40 10.11.2023
Представители администрации президента США отметили, что чем дольше продолжается военная кампания Израиля, тем больше шансов, что конфликт перерастет в более широкомасштабную войну.
NYT: затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США
© Фото: Nidal Eshtayeh, XinHua, Globallookpress
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Вашингтон опасается, что затяжная израильская военная кампания в секторе Газа может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а Израилю и Соединенным Штатам грозит изоляция, потому что весь мир призывает к прекращению огня. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

Как пишет издание, у военнослужащих ЦАХАЛ есть ограниченное время для проведения операций в Газе, прежде чем арабы в регионе придут в ярость, а Соединенные Штаты и другие страны испытают при этом разочарование в связи с растущим количеством жертв среди гражданских лиц.

Представители администрации президента США отметили, что чем дольше продолжается израильская военная кампания, тем больше шансов, что конфликт на Ближнем Востоке перерастет в более широкомасштабную войну.

Официальные лица США рассказали, что быстрое решение израильской стороны начать наземную операцию в густо населенном секторе Газа не оставило времени для предварительного планирования по снижению рисков для мирных жителей.

«Чем дольше будет продолжаться кампания бомбардировок, тем более изолированными могут стать Израиль и его союзник США», - говорится в американской газете.

Ранее в палестинском движении ХАМАС заявили, что при израильских ударах по Газе погибла заложница из Израиля. В группировке также сообщили о том, что еще один пленный был ранен.

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