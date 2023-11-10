Пропавший Ан-2 мог аварийно сесть в 16 километрах от поселка Полярный

Сообщается, что к месту происшествия выехали вездеходы.

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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что к месту происшествия на данный момент направляются спасатели на вездеходах.

Кроме того, отмечается, что на борту воздушного судна находились командир экипажа Алексей Левин, пассажир Олег Петриченко, а данные второго пилота уточняются.

Напомним, самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал на Чукотке. Сообщалось, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту Певек - АС Полярный - Певек.