Средства ПВО ночью перехватили два украинских БПЛА над Крымом
Еще один БПЛА перехвачен над Тульской областью, сообщили в МО РФ.
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Дежурные средства российской противововздушной обороны перехватили над территорией Крыма два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как заявили в российском оборонном ведомстве, еще один вражеский БПЛА был перехвачен над территорией Тульской области.
Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотника над черным морем и перехвате пяти БПЛА над территорией Республики Крым.
Материал полготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.