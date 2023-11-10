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Средства ПВО ночью перехватили два украинских БПЛА над Крымом

07:23 10.11.2023
Еще один БПЛА перехвачен над Тульской областью, сообщили в МО РФ.
Средства ПВО ночью перехватили два украинских БПЛА над Крымом
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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Дежурные средства российской противововздушной обороны перехватили над территорией Крыма два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в российском оборонном ведомстве, еще один вражеский БПЛА был перехвачен над территорией Тульской области.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотника над черным морем и перехвате пяти БПЛА над территорией Республики Крым.

Материал полготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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