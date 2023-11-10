В ЦАХАЛ заявили о нанесении удара по военным объектам в Сирии

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Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии ночью 10 ноября. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ, атака стала ответом на запуск беспилотника, который накануне вечером взорвался у здания школы в израильском Эйлате на побережье Красного моря.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по организации в Сирии, которая вчера осуществила запуск БПЛА в направлении Эйлата, который поразил школу в городе», - проинформировал утром Telegram-канал израильской армии.

Военное командование Израиля подчеркнуло, что ЦАХАЛ будет жестко отвечать на любую террористическую агрессия со стороны Сирии.

Напомним, что вечером 9 ноября беспилотник атаковал здание школы в Эйлате, в результате взрыва было повреждено остекление и кровля. Сообщается о семи пострадавших - медики диагностировали у них шоковое состояние после взрыва.

Ранее сообщалось о воздушной атаке ВВС Израиля на южные районы Сирии, по информации сирийского военного командования позициям был причинен «некоторый материальный ущерб».