В Якутии паром с 50 пассажирами сел на мель на реке Лене

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В Якутии на реке Лене судно с 50 пассажирами село на мель, в результате произошедшего никто не пострадала, сообщает в своем Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как уточняется, в субботу, 21 октября, «Паром 4», которые перевозил людей и их автомобили из Нижнего Бестяха в Якутск, сел на мель.

На борту судна в общей сложности 53 человек - 50 пассажиров, а также три члена экипажа. Сейчас паром пытаются снять с мели буксиром.

Прокурату начала проверку, в настоящий момент правоохранители устанавливают полную картинку случившегося.