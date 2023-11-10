Морпехи Северного флота обрушили огонь гранатометов на условного противника

Бойцы Северного флота, заключившие контракт, учатся идти в наступление на полигоне в Мурманской области. Удары по условному противнику отрабатывают из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На полигоне Северного флота в Мурманской области проходят тренировки заключивших контракт военнослужащих. Повсюду слышен треск стрелкового оружия: линия соприкосновения здесь условная, а вот работа морпехов - самая настоящая.

В зоне тренировок очень шумно, стреляют из автоматов, пулеметов, ручных противотанковых гранатометов. У гранатометчиков особая роль. Их не зря называют истребителями танков. Они основная боевая единица в условиях ближнего боя. Эти бойцы незаменимы в борьбе с боевыми машинами, самоходками и бронетранспортерами. Работают они под шумовым прикрытием пулеметной очереди.

Миномет 2Б14 военнослужащие называют «Поднос». Он 82-миллиметровый, но, как и старший брат, минометный комплекс «Сани», эффективен в ближнем бою. Он способен достать живую силу и огневые средства противника в окопах и складках местности, стреляя метко на дальность 4 километров.

Погода в Мурманской области сейчас зимняя, кругом лежит снег. Однако это не повод отменять занятия. Наоборот, именно в таких непростых климатических условиях военнослужащие и совершенствуют свою боевую выучку.

Подробнее о тренировках морпехов на полигоне в Мурманской области смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.

Ранее российские десантники на квадроциклах с ПТРК «Корнет» подорвали склад с боеприпасами боевиков. После поражения цели расчет оперативно сменил позицию, чтобы не попасть под ответный огонь противника.