Источник: в центре Москвы горит трехэтажный ресторан

В настоящий момент горит первый этаж, однако огонь начал распространяться на второй и третий этажи.

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В центре Москвы горит трехэтажный ресторан, об этом сообщил источник «Звезды».

Как утверждается, возгорание произошло на Волконском переулке, людей в здании нет.

«Горит трехэтажный ресторан. Здание деревянное. Интенсивное горение», - сказал собеседник телеканала.

Было уточнено, что в настоящий момент горит первый этаж, однако огонь начал распространяться на второй и третий этажи.

По информации источника, началось обрушение конструкций. Площадь пожара достигает 180 метров квадратных.

В минувшую пятницу, 30 декабря, пожар произошел на западе столице, в жилом пятиэтажном доме на Живописной улице.