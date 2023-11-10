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Раскрываемость дел об убийствах в РФ приблизилась к ста процентам

Никита Черненко
03:53 10.11.2023
Глава МВД РФ поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.
Раскрываемость дел об убийствах в РФ приблизилась к ста процентам
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress
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Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником и рассказал об успехах ведомства в борьбе с преступностью. Текст поздравления был опубликован на сайте МВД.

Генерал полиции отметил, что МВД занимается реализацией мер, направленных на противодействие коррупции, наркобизнесу и экстремизму. Он назвал профилактику преступлений в сфере информационных технологий одним из приоритетных направлений работы министерства, а также сообщил, что по отдельным видам дел раскрываемость превысила 90%.

«В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было», - говорится в сообщении.

Видеообращение с поздравлением сотрудников МВД также записал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он заявил, что защита прав российских граждан и борьба с преступностью - это долг сотрудников МВД, благодаря которому граждане России могут чувствовать себя в безопасности.

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