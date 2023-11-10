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Путин призвал сотрудников МВД помогать налаживать жизнь в новых регионах

Анастасия Бобылева
00:10 10.11.2023
Владимир Путин записал видеообращение, в котором заявил, что долг сотрудников МВД - беспощадная борьба с преступностью и защита прав российских граждан. Он подчеркнул важность защиты интересов жителей новых регионов РФ.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. В своем видеообращении он заявил, что приоритетной задачей для органов внутренних дел является защита прав и законных интересов россиян и «беспощадная борьба с преступностью». Особенно это касается новых регионов РФ.

«Ваш долг - сделать все необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, тем самым внести значимый, весомый вклад в налаживание нормальной жизни на освобожденных землях», - сказал президент.

Он также призвал более активно работать над пресечением экстремистской деятельности, бороться с нелегальной миграцией и с распространением наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и пресекать экономические преступления.

Помимо этого, Путин назвал сотрудников органов внутренних дел настоящими профессионалами. По его словам, в современном быстро меняющемся мире требования к личному составу МВД растут. Каждый работник, подчеркнул российский лидер, должен усилить работу на своем участке и задействовать все возможности для решения поставленных задач.

Владимир Путин пожелал сотрудникам МВД и их близким здоровья и успехов.

Ранее в преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел наградили старшего лейтенанта Константина Митрохина, который спас тонущего человека из полыньи в Санкт-Петербурге. В церемонии награждения участвовал глава ведомства Владимир Колокольцев.

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