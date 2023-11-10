Опубликованы кадры посещения Путиным штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
В штабе ЮВО российский президент заслушал доклады военачальников о ходе специальной военной операции и осмотрел новые образцы военной техники.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры визита российского лидера Владимира Путина в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Судя по опубликованным кадрам, президента встретили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В рамках знакомства с новой военной техникой Путин осмотрел мотовездеход Desertcross 1000-3. Также российский президент заслушал доклады военачальников о ходе СВО.
Ранее о визите Владимира Путина в штаб ЮВО рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что в ходе поездки российского лидера ознакомили с некоторыми образцами военной техники.