В стране и мире Опубликованы кадры посещения Путиным штаба ЮВО в Ростове-на-Дону Анастасия Бобылева В штабе ЮВО российский президент заслушал доклады военачальников о ходе специальной военной операции и осмотрел новые образцы военной техники. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Опубликованы кадры визита российского лидера Владимира Путина в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Судя по опубликованным кадрам, президента встретили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В рамках знакомства с новой военной техникой Путин осмотрел мотовездеход Desertcross 1000-3. Также российский президент заслушал доклады военачальников о ходе СВО. Ранее о визите Владимира Путина в штаб ЮВО рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что в ходе поездки российского лидера ознакомили с некоторыми образцами военной техники. Экспертное мнение и аналитика