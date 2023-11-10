Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент в сопровождении министра обороны посетил штаб после визита в Казахстан.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону после делового визита в Казахстан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В штабе президента сопровождал министр обороны Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов. Глава государства ознакомился с представленными образцами новой военной техники и заслушал доклады по ходу специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин прибыл с деловым визитом в Казахстан, где провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент РФ сообщил, что Москва и Астана договорились вместе поддерживать архитектуру мира и соблюдать цели и принципы Устава ООН.