Бойцы ЦВО уничтожили мобильную группу боевиков в лесополосе из «Ноны-СВК»

МО РФ показало кадры ударов российских минометов «Нона-СВК» по позициям боевиков на Краснолиманском направлении. В результате боевой работы горного соединения ЦВО мобильная группа противника и его техника были уничтожены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы самоходных минометов «Нона-СВК» ЦВО по уничтожению легкобронированной техники и живой силы противника на Краснолиманском направлении.

Расчеты «Нона-СВК» горного соединения ЦВО, действуя в составе огневого взвода, прибыли на позицию. Затем беглым огнем наши военнослужащие поразили мобильную группу украинских националистов, которые пытались провести ротацию в лесополосе.

Взаимодействуя с операторами беспилотной авиации, артиллеристы ЦВО провели перенос огня на разведанный запасный маршрут ротации боевиков. В результате их действий были уничтожены легкая колесная техника и группа подвоза боеприпасов противника.

Командир боевой машины с позывным «Рус» перечислил цели, уничтоженные нашими самоходными минометами.

«Мы подбивали и пикапы, и в блиндажи попадали, и в технику тоже. БТР были, ну и по пехоте, по живой силе», - сообщил он.

Ранее тульские десантники показали свою боевую работу в районе Клещеевки. Наши бойцы поразили опорные пункты противника и уничтожили находившихся в них украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.