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Тульский десант показал, как работает по боевикам с «Ноны» в районе Клещеевки

05:54 19.10.2023
Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона» совершили марш на огневые позиции противника и после прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевших в них боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона» Тульского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять задачи по уничтожению живой силы и техники вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении в районе Клещеевки. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Тут плотная работа у противников. В основном используют снаряды кассетные и беспилотники, камикадзе особенно. Самоходное артиллерийское оружие - оно очень точное. Если с умелым расчетом работать, то она работает в артиллерии как снайпер», - заявил командир орудия с позывным «Дед».

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий разведчики «крылатой пехоты» обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими боевиками. Координаты позиций неприятеля были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорники и уничтожили засевшую в них живую силу ВСУ.

«Много огневых позиций у нас, на месте не стоим, работаем все время с разных точек. Ответка не заставляет себя долго ждать. Работаем боеприпасами осколочно-фугасными, в основном, по орудиям 122 и 152 миллиметра», - рассказал командир огневого взвода с позывным «Доль».

Артиллеристы действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты противника, военнослужащие сменяют позиции для выполнения новых задач.

Ранее МО РФ показало, как штурмовые группы Ивановского соединения ВДВ зачистили опорный пункт ВСУ на северном фланге Артемовского направления. Бойцы подразделения «Шторм» закрепились на позициях противника, после чего взяли в плен несколько украинских боевиков, отказавшиеся сложить оружие были уничтожены.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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