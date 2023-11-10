Боец «Тюкава» рассказал о важном преимуществе танка перед артиллерией
Забайкальский экипаж танка Т-80 работает прямо под Угледаром, на одном из самых жарких участков Южно-Донецкого направления. Бойцы показали, как проходит их боевая работа.
Готовясь к боевому выезду, танк Т-80 производит укладку боекомплекта. Место, где он это делает, бойцы называют пунктом питания. В данном случае танк готовится работать с закрытой позиции. Работа непростая, но более более безопасная, чем, например, при стрельбе прямой наводкой.
В прошлом веке группа танков могла служить ударным кулаком при наступательных операциях. Сейчас при таком обилии беспилотников, корректирующих работу артиллерии, концепция применения танков изменилась. Все чаще они действуют в одиночку, поддерживают пехоту. А еще бьют с закрытых позиций, навесным огнем, подобно гаубицам. Здесь у танка есть конкурентное преимущество перед артиллерией.
«У танка выстрел и сразу приход. У артиллерии немного по-другому. У артиллерии проходит время, пока снаряд прилетит. А у танка выстрел и сразу приход», - объяснил наводчик танка Т-80 с позывным «Тюкава».
Противостоять нашим танкам националисты пытаются, в основном используя дроны-камикадзе и ПТРК. Каждый танкист понимает, что к машине нужно относиться с максимальной заботой. Тогда и она позаботится о нем, сбережет жизнь.
На своем Т-80 этот экипаж работает уже не меньше года. Бывало разное. Недавно машина пострадала от атаки FPV-дрон. Он повредил тормозную систему, ходовую часть. После недели ремонта танк вернулся в строй, а этот опыт только укрепил братство бойцов.
Ранее САУ «Гиацинт» уничтожила позиции боевиков в лесополосе. Обнаружить их помог расчет беспилотника «Суперкам».