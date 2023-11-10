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Боец «Тюкава» рассказал о важном преимуществе танка перед артиллерией

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
05:00 10.11.2023
Как рассказал военнослужащий с позывным «Тюкава», между выстрелом артиллерийского орудия и попаданием снаряда в цель проходит время, за которое враг может успеть спрятаться. Снаряд же из танка попадает в цель гораздо быстрее.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Забайкальский экипаж танка Т-80 работает прямо под Угледаром, на одном из самых жарких участков Южно-Донецкого направления. Бойцы показали, как проходит их боевая работа.

Готовясь к боевому выезду, танк Т-80 производит укладку боекомплекта. Место, где он это делает, бойцы называют пунктом питания. В данном случае танк готовится работать с закрытой позиции. Работа непростая, но более более безопасная, чем, например, при стрельбе прямой наводкой.

В прошлом веке группа танков могла служить ударным кулаком при наступательных операциях. Сейчас при таком обилии беспилотников, корректирующих работу артиллерии, концепция применения танков изменилась. Все чаще они действуют в одиночку, поддерживают пехоту. А еще бьют с закрытых позиций, навесным огнем, подобно гаубицам. Здесь у танка есть конкурентное преимущество перед артиллерией.

«У танка выстрел и сразу приход. У артиллерии немного по-другому. У артиллерии проходит время, пока снаряд прилетит. А у танка выстрел и сразу приход», - объяснил наводчик танка Т-80 с позывным «Тюкава».

Противостоять нашим танкам националисты пытаются, в основном используя дроны-камикадзе и ПТРК. Каждый танкист понимает, что к машине нужно относиться с максимальной заботой. Тогда и она позаботится о нем, сбережет жизнь.

На своем Т-80 этот экипаж работает уже не меньше года. Бывало разное. Недавно машина пострадала от атаки FPV-дрон. Он повредил тормозную систему, ходовую часть. После недели ремонта танк вернулся в строй, а этот опыт только укрепил братство бойцов.

Ранее САУ «Гиацинт» уничтожила позиции боевиков в лесополосе. Обнаружить их помог расчет беспилотника «Суперкам».

Экспертное мнение и аналитика
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