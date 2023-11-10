Сирийская армия уничтожила полевого командира «Джебхат ан-Нусра»*

Вооруженные силы Сирии ликвидировали Саида Юсеф Рахмана - полевого командира «Джебхат ан-Нусра»*, причастного к обстрелам населенного пункта Кардаха в провинции Латакия.

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Сирийская арабская армия уничтожила полевого командира, который имел отношение к обстрелам в провинции Латакия.

Об этом 10 ноября сообщил заместитель руководителя ЦПВС РФ (Центра примирения враждующих сторон) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить. Его заявление в ходе видеобрифинга опубликовало Минобороны РФ.

«По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки "Джебхат ан-Нусра"* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Саид Юсеф Рахман. Он причастен к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия», - заявил контр-адмирал Кулить.

Он добавил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта.

Годом ранее боевики «Джебхат-ан-Нусра»* и «Белые каски» готовили провокацию в провинции Идлиб. Замруководителя ЦПВС в арабской республике генерал-майор Олег Егоров проинформировал, что они планировали постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах лагерей беженцев.

Их целью называлось обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гумобъектам.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.