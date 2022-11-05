Боевики «Джебхат-ан-Нусра»* и «Белые каски» готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб

Целью провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гумобъектам.

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют провокацию в сирийской провинции Идлиб. Они готовят постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах лагерей беженцев. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" планируется проведение провокаций в провинции Идлиб», - сказал Егоров на брифинге.

Он подчеркнул, что целью провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гумобъектам.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - пять обстрелов.

В конце августа ВКС РФ уничтожили лагерь боевиков «Джебхат ан-Нусра»*, причастных к обстрелам провинции Идлиб. Были ликвидированы узел связи, штаб боевиков и склад оружия.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная в России