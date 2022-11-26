В Москве наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2022»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве подвели итоги Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-юниор 2022», финал детского фестиваля прошел в Центральном доме Российской армии.

Юные таланты в возрасте от 6 до 16 лет из разных городов России состязались в двух номинациях: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы». Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Департамента культуры Минобороны России, ЦДРА, музыкальные педагоги, композиторы, популярные российские исполнители.

Победителем в номинации «Индивидуальные исполнители» 6-9 лет стал Евгений Максаков из Курской области, 10-12 лет - Татьяна Молотова из Москвы, 13-16 лет - Платон Дубинин из Севастополя. В номинации «Ансамбли и коллективы» в возрастной категории 13-16 лет равных не было московскому вокальному ансамблю «Фуражечка», в возрастной категории 6-16 лет - вокальному ансамблю «Молодая гвардия» из Твери.

«Приз зрительских симпатий» был вручен ансамблю «Дикие гитары»из Москвы, а обладателем гран-при фестиваля-конкурса «Катюша-юниор 2022» стал севастополец Платон Дубинин.