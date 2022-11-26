В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2022»

Ирина Елагина
21:02 26.11.2022
Финал открытого фестиваля-конкурса прошел в Центральном доме Российской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве подвели итоги Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-юниор 2022», финал детского фестиваля прошел в Центральном доме Российской армии.

Юные таланты в возрасте от 6 до 16 лет из разных городов России состязались в двух номинациях: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы». Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Департамента культуры Минобороны России, ЦДРА, музыкальные педагоги, композиторы, популярные российские исполнители.

Победителем в номинации «Индивидуальные исполнители» 6-9 лет стал Евгений Максаков из Курской области, 10-12 лет - Татьяна Молотова из Москвы, 13-16 лет - Платон Дубинин из Севастополя. В номинации «Ансамбли и коллективы» в возрастной категории 13-16 лет равных не было московскому вокальному ансамблю «Фуражечка», в возрастной категории 6-16 лет - вокальному ансамблю «Молодая гвардия» из Твери.

«Приз зрительских симпатий» был вручен ансамблю «Дикие гитары»из Москвы, а обладателем гран-при фестиваля-конкурса «Катюша-юниор 2022» стал севастополец Платон Дубинин.

© ТРК "Звезда"

«"Катюша-Юниор" - это наша детская лига взрослого фестиваля «Катюша». Мы стараемся развивать военно-патриотическое направление в культуре с самых ранних лет. При этом мы не ставим своей задачей чрезмерно регулировать детское творчество. Наши юные участники выступают во всех музыкальных жанрах и стилях, поскольку поют они главным образом для своих сверстников - таких же детей, как и они сами», - отметил начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

В этом году фестиваль был посвящен Дню матери, и главными зрителями в зале ЦДРА стали матери российских военнослужащих.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:07 В стране и мире
Захарова отреагировала на сообщения о смерти Макея
16:39 В стране и мире
Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи российским матерям
15:24 Армия
Видео
МО РФ: Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия для лидерства США
15:21 Армия
Видео
МО РФ: Россия предлагает создать комитет для оценки достижений, касающихся темы биооружия
14:17 Армия
Видео
МО РФ: в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов HIMARS
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.