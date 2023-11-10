Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Карибском бассейне подземные толчки. Не сообщается, есть ли пострадавшие и разрушения.

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В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Оно произошло в 17:22 по местному времени (20:22 по московскому времени). Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В сейсмоцентре сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 15 километрах к юго-западу от Вильи Васкес в Доминиканской Республике, его население составляет 11 ,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее «Звезда» рассказала о студентах из Хабаровска, которые разработали уникальный прибор, помогающий предсказывать землетрясения.

Отечественный аналог не уступает импортному оборудованию и стоит намного дешевле. Эта разработка уже заинтересовала специалистов на Камчатке, где продолжает извергаться вулкан Ключевской.