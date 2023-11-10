Туристы из Мурманска рассказали, как их обманули на 10 миллионов рублей

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Несостоявшиеся туристы из разных регионов России пытаются вернуть деньги за путевки. Туроператор отменил их отдых в последний момент. В одной только Мурманской области больше полутора сотен пострадавших, многие уже подали в суд.

Сейчас Анна Деликатная с улыбкой показывает фото, где они счастливы вместе с супругом и детьми на турецком побережье - отдых, который ждали два года. А полмесяца назад на глазах были слезы, ведь тур, который семья купила заранее за 360 тысяч рублей в рассрочку, оператор IZI tour аннулировал за день до вылета без объяснения причин.

«Так как с этой путевкой мы прогорели, мы с супругом договорились, что я беру путевку с кредитной карты, то есть кредитную карту мне сейчас тоже придется до конца выплачивать», - рассказала Анна Деликатная.

Вторая путевка, конечно, скрасила горечь первого опыта, но теперь пришло время платить по счетам - отдавать ежемесячно 30 тысяч рублей сразу за оба тура.

«На первом месте у нас стояли дети, которых мы вывозим с севера на море, чтобы они у нас не болели, поэтому дети из моря не вылезали, все хорошо, все замечательно. Теперь будем бороться дальше, чтобы возврат денег был по первому туру», - добавила Анна.

В борьбе с IZI tour за свои кровные сейчас 156 туристов только из Мурманской области, ущерб порядка 10 миллионов рублей.

«Люди, конечно же, хотят вернуть деньги. И дружба дружбой, но деньги туристы пошли возвращать через суд, некоторые подают на нас», - объяснила менеджер по туризму Анна Нелипа.

Это мурманское агентство работало с IZI Toru на рынке почти 20 лет с кругом постоянных клиентов. В такой ситуации, когда помочь своим же туристам не может, впервые. Сумма претензий к оператору, у которого приобретались туры в Турцию с прямыми вылетами из Мурманска, - почти 2 миллиона рублей, но репутационные потери дороже денежных.

«А коллегам, туроператору IZI tour, просьба откликнуться, выйти на телефонный разговор хотя бы и объяснить, что же там происходит, какие там долги. Если 10 миллионов в нашем регионе... если 10 регионов пострадало, то это уже на сотни миллионов, наверное, а это уже не карманные деньги, так сказать», - сказал руководитель туристической компании Олег Теребенин.

Именно туроператор, в частности, IZI tour, формирует разные туристические пакеты, что называется, под ключ на любой вкус и кошелек. А уже агенты - турфирмы - эти пакеты продают своим клиентам. Выступая, своего рода, посредниками и получая комиссию от туроператора 5-7% с каждой путевки. Осенние туры в Турцию с прямым перелетом из Мурманска, а еще Ульяновска, Саратова осуществлялись по регулярной полетной программе. Которую IZI tour свернул раньше времени, предположительно, из-за низкого спроса.

«Допускаю, что рейсы плохо грузились, хотя у меня совершенна другая информация. Совершенно точно проверенная. Рейсы были на три четверти точно загружены. Были предложены замены через Волгоград, который тоже, кстати, не полетел, и мы попросили вернуть деньги, мы написали соответствующие документы. Вы знаете, что вернуть должны в течение 10 дней, но на сегодня прошло уже больше месяца», - отметил руководитель туристической компании Дмитрий Анпилогов.

На телефонные звонки туроператор по-прежнему не отвечает. Представители турбизнеса Мурманской области уже составили официальное письмо в адрес Торгово-промышленной палаты и Российского Союза Туриндустрии с просьбой вмешаться в ситуацию.

Справедливости ради, стоит отметить, что возвраты туристам есть, но единичные. Пятую часть от ущерба на миллион рублей вернули саратовскому агентству. Повезло, если это слово уместно в данной конкретной ситуации, и троим жителям Мурманска. Остальные подали документы в суд и ждут решения также, как месяц-два-три назад ждали отпуска.

Ранее туристы из Уфы рассказали, как вместо моря провели отпуск в отделении полиции. По предварительным данным, турагент обманула уфимцев на шесть миллионов рублей.