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При авиаударах Израиля по сектору Газа погибла внучка главы политбюро ХАМАС

Марина Крижановская
20:41 10.11.2023
Во время удара израильской армии по сектору Газа погибла Руа Хания - внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
При авиаударах Израиля по сектору Газа погибла внучка главы политбюро ХАМАС
© Фото: IMAGO Atia Darwish apa images Globallookpress
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Во время израильских авиаударов по сектору Газа погибла родственница главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Речь идет о его внучке - Руа'а Хаммам Исмаил Хании, которая была студенткой медицинского факультета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября. Тогда ХАМАС нанес удары по Израилю, после зайдя на территорию этого государства с юга. В ответ Израиль начал проводить операцию в секторе Газа.

За несколько дней были заняты все населенные пункты возле данного анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским, в секторе Газа.

После власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь этого сектора. Восьмого ноября официальный Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил в секторе Газа после завершения боевых действий в этом анклаве.

Советник премьер-министра страны Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления этим сектором не входит в планы Израиля. По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованного» сектора Газа и обеспечение его международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены тысячи людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило десять тысяч человек, пострадали более несколько десятков тысяч.

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