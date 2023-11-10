На помощь упавшей в авто с мостом женщине пришел водитель бетономешалки

Подольчанин успел вовремя остановить свой автомобиль, когда перед ним рухнул мост, а вместе с ним и женщина в автомобиле. Затем он вытащил ее из упавшего в реку автомобиля и перенес в безопасное место.

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Житель Подольска Василий Бурлаков первым пришел на помощь женщине, рухнувшей в машине вместе с мостом в Подмосковье. Он управлял строительным автомобилем - бетоносмесителем, когда перед ним обрушился мост.

Он смог вовремя остановить транспортное средство, чем, как отметил «360», спас женщине жизнь.

«Василий смог вовремя остановить большегруз, предотвратив падение многотонного грузовика на машину (пострадавшей. - Прим. ред.) Аллы», - сообщило СМИ.

Водитель бетоносмесителя поспешил ей на помощь и вытащил женщину из упавшего в реку автомобиля. Он перенес ее в безопасное место, затем сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Сообщается, что в ближайшее время Василия Бурлакова могут наградить за проявленное мужество. Вопрос об этом уже решается.

Ранее «Звезда» сообщила, что из реки Пахра извлекли авто, которое обрушилось с мостом. Инцидент произошел около городского округа Подольск, в деревне Кутьино. В то время, когда по мосту проезжал автомобиль, за рулем которого находилась женщина-водитель, обрушилась часть моста между его опорами. Женщину доставили в Подольскую клиническую больницу с травмами средней степени тяжести.