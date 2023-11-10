В Подмосковье извлекли авто, которое обрушилось с мостом над рекой Пахра

Днем 10 ноября женщина въехала на мост над рекой Пахра, который тут же обрушился. Ее с травмами средней тяжести доставили в Подольскую клиническую больницу.

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В Московской области из разлома моста извлекли автомобиль, провалившийся вместе с этим сооружением. Инцидент произошел около городского округа Подольск, в деревне Кутьино, над рекой Пахра.

Днем 10 ноября там обрушилась часть моста между его опорами. В это время по нему проезжал автомобиль, за рулем которого находилась женщина-водитель.

Владелицу автомобиля удалось оперативно вытащить из разлома сооружения, автомобиль погрузили на эвакуатор. Женщину доставили в Подольскую клиническую больницу с травмами средней степени тяжести.

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов написал, что движение на участке региональной дороги «Кутьино - Дубровицы» временно закрыто. Он опубликовал схему альтернативного объезда.

В СК Московской области по факту обрушения части моста в Подмосковье возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность должностных лиц, которая привела к этому ЧП).