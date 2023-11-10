Застрявших в Хэйхэ из-за ледостава россиян вернут домой на автобусах

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Российских туристов, застрявших в китайском Хэйхэ, вывезут по автомобильному мосту. Об этом договорились Россия и Китай, назвав это экстренной и разовой мерой. Всего будут пущены четыре автобуса. Первый рейс назначен на 05.00 по московскому времени 11 ноября.

Десятки человек уже почти неделю не могут попасть в Благовещенск из-за того, что на реке Амур начался ледостав. Сложность заключается в том, что международный мост предназначен только для пропуска грузового транспорта. А суда на воздушной подушке, которые могли бы перевезти людей по льду, не справляются с большим числом пассажиров.

Ранее стало известно, что китайские туристы и россияне, находящиеся в Благовещенске, попали в такую же «погодную ловушку». У кого-то из них сгорели туристические путевки, а кто-то собирался в Китай по работе.