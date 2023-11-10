На Кубани найдено древнее погребение воина с конем и оружием

В каменном ящике лежали скелеты воина и коня, а также фрагменты гераклейской амфоры, наконечники стрел и копий, нож.

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В Краснодарском крае археологи обнаружили скелеты древнего воина и его коня, а также некоторые личные вещи. Это захоронение обнаружено на месте строительства развязки в поселке Верхнебаканский. Как сообщает «Лайф», на этом же месте ранее нашли древний грунтовый могильник IV–III веков до нашей эры.

В найденном учеными погребении обнаружены бронзовые наконечники стрел, два железных наконечника копий, нож. Вместе с ними лежали фрагменты гераклейской амфоры и каменный ящик. В нем находились останки человека, которому было немногим больше 30 лет, и частично скелет коня.

Сотрудник Института археологии РАН отметила, что, вероятнее всего, захоронение было разрушено еще в древние времена. Об этом свидетельствуют оставшиеся части погребального обряда и «потревоженный» скелет человека. Издание сообщило, что археологические работы будут завершены до конца 2023 года.

В октябре этого года в Тульской области обнаружили оружие периода Смутного времени. Редкий образец оружия конца XVI-XVII века - инкрустированный серебром стальной клевец - нашли специалисты из Государственного музея-заповедника «Куликово поле» на территории засек в Щекинском районе. Предположительно, оружие могло принадлежать князю или воеводе.