В Тульской области обнаружили оружие периода Смутного времени

Находкой стал стальной клевец, украшенный серебром, который мог принадлежать князю или воеводе.

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В Тульской области обнаружили редкий экземпляр оружия конца XVI-XVII века - стальной клевец, украшенный серебром. Оружие нашли археологи из Государственного музея-заповедника «Куликово поле» на территории засек в Щекинском районе. О будущем новом экспонате выставок рассказала пресс-служба музея.

«По предварительным данным, клевец датируется концом XVI - первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов», - сказал заведующий отделом археологических исследований музея Евгений Столяров.

Уточняется, что находка является редкой для Центральной России, подобное оружие имело широкое распространение на территории Венгрии, а иногда оно встречалось у русской знати - это дорогое парадное оружие.

«Такой богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например князю или воеводе», - отметил Столяров.

Датируется находка эпохой Смутного времени, местом положения является территория лесов Засечной черты. После того как будет установлена точная датировка оружия, находку смогут представить на различных выставках, посвященных истории Засечной черты.