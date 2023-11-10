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ВС РФ заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении за неделю

16:12 10.11.2023
Также российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках на Купянском направлении.
ВС РФ заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении за неделю
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении за неделю. Об этом сообщает Минобороны России.

Также подразделения группировки войск «Восток», действующие на этом направлении, отразили за это время три атаки противника. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило о том, что в течение недели подразделениями «Западной» группировки войск было улучшено положение по переднему краю на отдельных участках на Купянском направлении. 

Еще МО РФ подвело недельный итог нанесения групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины - всего это сделали 11 раз. При этом была поражена военная аэродромная инфраструктура, а также арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, базы ГСМ. Также в список пораженных целей пошли пункты размещения подразделений украинских боевиков и иностранных наемников. 

Кроме этого, Минобороны России сообщило о провале попыток морпехов ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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