В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ сообщило о провале попыток морпехов ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

16:05 10.11.2023
Противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. Сергей Шойгу представил к наградам военнослужащих, отразивших штурм.
МО РФ сообщило о провале попыток морпехов ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России заявило о провале украинских попыток захватить плацдармы на островах и на левом берегу Днепра.

«На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о серьезных потерях украинской стороны. По данным Минобороны, противник потерял до 505 человек за неделю. Помимо живой силы, уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Российские военные взяли в плен на данном направлении 26 человек.

В Минобороны сообщили, что 9 ноября российская группировка «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра. Как уточняет ведомство, украинская сторона потеряла большую часть боевиков, а 11 человек сдались в плен.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к госнаградам.

Также в недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении за неделю. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю на отдельных участках на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:48 В стране и мире
Видео
Россиянка Шаат на КПП в секторе Газа рассказала, что им рекомендовали «ехать обратно»
13:39 В стране и мире
На Чукотке нашли пропавший Ан-2, пилоты и пассажир живы
13:28 В стране и мире
Орбан обвинил США в отказе Киева от мирного соглашения в 2022 году
12:59 В стране и мире
Путин назначил Альберта Хорева новым послом России в Пакистане
12:56 В стране и мире
Видео
В Подольске вместе с машиной обрушился мост через Пахру
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.