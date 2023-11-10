МО РФ сообщило о провале попыток морпехов ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. Сергей Шойгу представил к наградам военнослужащих, отразивших штурм.

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Минобороны России заявило о провале украинских попыток захватить плацдармы на островах и на левом берегу Днепра.

«На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о серьезных потерях украинской стороны. По данным Минобороны, противник потерял до 505 человек за неделю. Помимо живой силы, уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Российские военные взяли в плен на данном направлении 26 человек.

В Минобороны сообщили, что 9 ноября российская группировка «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра. Как уточняет ведомство, украинская сторона потеряла большую часть боевиков, а 11 человек сдались в плен.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к госнаградам.

Также в недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении за неделю. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю на отдельных участках на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.