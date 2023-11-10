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МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Орловской области

13:10 10.11.2023
Российское оборонное ведомство уточнило, что вражеский летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО.
МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Орловской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает о перехвате вражеского беспилотника в небе Орловской области.

Перехват произошел сегодня около 11.00 по московскому времени. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что для попытки террористической атаки по объектам на территории России противник использовал беспилотник самолетного типа. 

Вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен расчетами дежурных средств противовоздушной обороны

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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