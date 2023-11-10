В стране и мире В Подольске вместе с машиной обрушился мост через Пахру Елизавета Егорова Мост вместе с машиной частично обрушился на региональной трассе «Кутьино - Дубровицы». © Видео: Подольский водитель, Микрорайон Кузнечики VK © Фото: Подольский водитель, Микрорайон Кузнечики VK Читайте нас на: В Подольске на региональной дороге «Кутьино - Дубровицы» обрушилась часть моста через реку Пахра. Движение на участке временно закрыто, сообщил и.о. главы Подольска Григорий Артамонов. «В связи с обрушением части моста через реку Пахра, находящегося на региональной дороге "Кутьино - Дубровицы", движение на участке временно закрыто», - написал Артамонов в своем Telegram-канале. Очевидцы сообщают, что вместе с мостом упала машина. По предварительным данным, пострадала одна женщина. Ей оказывается медпомощь. Ранее страшная трагедия произошла в Иркутской области. Там машина с водителем, женщиной и двумя детьми упала в реку. Человек за рулем не смог войти в резкий поворот. Экспертное мнение и аналитика