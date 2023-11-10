Посол РФ Мешков ответил на выпады Франции о нарисованных звездах Давида

Франция обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела, даже не проведя расследования, сказал российский посол в Париже Мешков.

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Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал заявления французского МИД о вмешательстве РФ во внутренние дела страны и назвал их возмутительными. Поводом к недовольству Франции стала публикация портала RRN изображений со звездами Давида на стенах парижских зданий.

«Они выступили через свой рупор, Министерство иностранных дел, не удосужившись даже провести расследование, которое необходимо в такого рода случаях», - цитирует Sputnik слова Мешкова.

Посол РФ добавил, что в этом деле стали появляться фигуранты не только из России.

Ранее российский МИД обвинил Францию в том, что РФ не смогла принять участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ответственный секретарь комиссии своевременно не получила визу.