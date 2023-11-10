Ермак сравнил конфликт с Россией со стометровкой, где Киев пробежал 70 метров

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина в конфликте с Россией «бежит стометровку», причем 70 метров она уже преодолела.

«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали», - сказал Ермак в интервью Наталье Мосейчук.

Политик добавил, что «последние 30 метров» - самые тяжелые для Киева, и никто точно не знает, когда военные действия закончатся. По словам Ермака, это может произойти внезапно.

Ранее в офисе Зеленского не одобрили заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о плачевном положении дел украинцев на поле боя. Замглавы офиса Игорь Жовква сказал, что военным не стоит комментировать подобные вещи на открытую публику.