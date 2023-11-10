Военнослужащие Балтфлота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области
Разведчики Балтийского флота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Прыжки выполняются на различных парашютных системах, в том числе и управляемых «Мальвах» и «Арбалетах».
Десантирование с воздуха проходило из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации, все бойцы были в полном боевом снаряжении. Высота покидания вертолета составляла около 800 метров - как в дневное, так и в ночное время.
После приземления военнослужащие отточили навыки захвата пленных, отработали ведение разведдозоров, а также способы вывода из строя неприятельских коммуникаций. Также разведчики применяли топографическую систему контроля и навигации ГЛОНАСС и усовершенствованные станции ближней разведки.
Ранее сообщалось, что российские мотострелки разбили условных боевиков на учениях в горах Таджикистана.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.