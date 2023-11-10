Военнослужащие Балтфлота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области

Десантирование проходило с высоты 800 метров, причем как в светлое, так и в темное время суток.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Разведчики Балтийского флота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Прыжки выполняются на различных парашютных системах, в том числе и управляемых «Мальвах» и «Арбалетах».

Десантирование с воздуха проходило из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации, все бойцы были в полном боевом снаряжении. Высота покидания вертолета составляла около 800 метров - как в дневное, так и в ночное время.

После приземления военнослужащие отточили навыки захвата пленных, отработали ведение разведдозоров, а также способы вывода из строя неприятельских коммуникаций. Также разведчики применяли топографическую систему контроля и навигации ГЛОНАСС и усовершенствованные станции ближней разведки.

Ранее сообщалось, что российские мотострелки разбили условных боевиков на учениях в горах Таджикистана.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.