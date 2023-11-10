В стране и мире Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности Елизавета Егорова На заседании Совбеза по информбезопасности выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение информационной безопасности страны. Российский лидер отметил важность этой темы для всего мира. Докладчиком на совещании стал директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Прошлое заседание Совета безопасности на эту тему состоялось в августе текущего года. В заседании принимали участие председатели Совета Федерации и Госдумы РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев. Экспертное мнение и аналитика