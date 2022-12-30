112: на западе Москвы загорелась пятиэтажка
Как утверждается, ЧП произошло на Живописной улице.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
На западе Москвы загорелся пятиэтажный дом, передает Telegram-канале 112.
Как утверждается, ЧП произошло на Живописной улице. По информации паблика, причиной возгорания мог стать взрыв газа.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В экстренных службах «Звезде» сообщили, что пожар был потушен. Он возник в комнате площадью 10 квадратных метров. Данные о взрыве газа не подтвердились.