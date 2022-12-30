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112: на западе Москвы загорелась пятиэтажка

Анна Назайкина
12:24 30.12.2022
Как утверждается, ЧП произошло на Живописной улице.
112: на западе Москвы загорелась пятиэтажка
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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На западе Москвы загорелся пятиэтажный дом, передает Telegram-канале 112.

Как утверждается, ЧП произошло на Живописной улице. По информации паблика, причиной возгорания мог стать взрыв газа.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В экстренных службах «Звезде» сообщили, что пожар был потушен. Он возник в комнате площадью 10 квадратных метров. Данные о взрыве газа не подтвердились.

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