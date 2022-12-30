В стране и мире 112: на западе Москвы загорелась пятиэтажка Анна Назайкина Как утверждается, ЧП произошло на Живописной улице. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: На западе Москвы загорелся пятиэтажный дом, передает Telegram-канале 112. Как утверждается, ЧП произошло на Живописной улице. По информации паблика, причиной возгорания мог стать взрыв газа. На данный момент информация о пострадавших не поступала. В экстренных службах «Звезде» сообщили, что пожар был потушен. Он возник в комнате площадью 10 квадратных метров. Данные о взрыве газа не подтвердились. Экспертное мнение и аналитика