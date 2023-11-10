В Киргизии официально запретили использовать матчество

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В Киргизии Конституционный суд запретил использовать в стране матчество в связи с негативной общественной реакцией большинства на введенное ранее решение. Об этом говорится на официальном сайте суда.

«Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», - говорится в документе.

В документе указывается, что изменения обязательны для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории страны.

Летом этого года в Киргизии было принято противоположное решение, которое позволяло при достижении совершеннолетия гражданам страны выбирать - хотят они иметь отчество или матчество. Такое решение вызвало критику в адрес суда со стороны парламентариев и других органов власти Киргизии.

Ранее Киргизия ограничила безвизовый режим для иностранцев. Для граждан Российской Федерации возможен въезд в страну по загранпаспорту и пребывание там до 30 дней без визы.