Киргизия ограничила безвизовый режим для иностранцев

Теперь при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 суток с момента выезда из страны.

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Власти Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МИД страны. В частности, была отменена практика visa-run, которая позволяла много раз обнулять сроки пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы.

Теперь для иностранных граждан введен безвизовый режим по принципу «60/120». То есть при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 суток с момента выезда из страны.

Для тех иностранцев, кто может посещать Киргизию без визы сроком до 90 дней, будет использоваться формула «90/180». То есть выехать из страны придется на 90 суток.

Граждане России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту без визы и находиться там до 30 дней. Чтобы остаться в стране на более долгий срок, нужно зарегистрироваться в органах МВД.

В МИД страны попросили иностранцев заранее планировать свое пребывание на территории страны и оформлять нужные документы на пребывание в Киргизии. В министерстве объяснили новые правила необходимостью «обеспечить эффективное управление миграционными потоками и повысить общую безопасность страны».