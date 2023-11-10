ЦАХАЛ потеряла 349 военных после обострения палестино-израильского конфликта

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Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил новые данные о количестве потерь Армии обороны Израиля в конфликте ХАМАС с начала обострения палестино-израильского конфликта седьмого октября. По заверению советника, на данный момент потери ЦАХАЛ составляют 349 человек. Ранее представитель ЦАХАЛ называл цифру в 347 человек.

Чиновник отметил, что Израиль не занимается подсчетом потерь со стороны ХАМАС, и что эта задача «ложится на их плечи». Он также напомнил, что ЦАХАЛ уже уничтожил несколько десятков высокопоставленных командиров организации, а точное число потерь ХАМАС будет тяжело установить из-за пропавших без вести в завалах и подземных тоннелях группировки.

«Что касается наших потерь, для нас жизнь каждого солдата равна целому миру, поэтому действия армии ведутся решительно, но осторожно. С начала военной операции мы потеряли 32 солдата и офицера, в целом потери с учетом боев с ХАМАС у армии составляют 349 человек», - сказал Гендельман в интервью газете «Известия».

Ранее глава национального бюро ХАМАС заявил, что ЦАХАЛ провалил ночную попытку наземной операции в секторе Газа, ведущуюся с трех направлений. Он также сказал, что в ходе этой атаки армия Израиля понесла большие потери, а для эвакуации своих военных Израиль использовал вертолеты.