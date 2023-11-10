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Политолог Марков предсказал рост отчуждения мира от США из-за израильской операции

Игнат Далакян
12:12 10.11.2023
Эксперт рассказал, что полная изоляция США и Израиля невозможна, однако другие страны могут отдаляться от них.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Motasem Mortaja, dpa, Globallookpress
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Политолог, общественный деятель и кандидат политических наук Сергей Марков в беседе со «Звездой» рассказал, что по мере продолжения операции Израиля в секторе Газа мир может все сильнее отдаляться от Соединенных Штатов.

«Полная изоляция невозможна. США все-таки сверхдержава великая, а Израиль - это фронтмен великого этноса еврейского, который играет колоссальную влиятельную роль в современном мире», - объяснил политолог.

Однако он отметил, что возможен рост отчуждения мира от США и Израиля по мере продолжения операции второго.

«Сейчас, когда Израиль в ответ (на нападение ХАМАС. - Прим. ред.) убил больше 10 тысяч палестинцев, а среди них большинство мирные люди, то это сочувствие Израилю ушло, и в мире нарастает эта антиизраильская волна, поскольку США полностью поддерживают Израиль, то эта волна с неизбежностью приобретает и антиамериканскую форму», - рассказал эксперт.

Сергей Марков привел пример, что у Турции до эскалации конфликта на Ближнем Востоке были большие бизнес-проекты по добыче газа и нефти с Израилем. После обострения ситуации под давлением общественного мнения турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось заморозить эти проекты по причине того, что он не мог принять пропалестинскую, происламскую позицию.

«Если такая жестокая операция Израиля будет продолжаться, то возможно, что и другие страны будут замораживать свои проекты», - подчеркнул политолог.

Кроме того, как рассказал эксперт, по той причине, что существуют отчуждения в отношении США в мире по многим вопросам, они могут дистанцироваться от них. По его словам, Соединенные Штаты много требуют от всех стран мира, и эти страны могут начинать говорить «нет» американцам.

Ранее американское издание The New Work Times писало, что затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США, поскольку весь мир требует прекращения огня. Газета также пишет, что чем дольше продолжается военная кампания Израиля, тем больше шансов, что конфликт перерастет в более широкомасштабную войну.

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