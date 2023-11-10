Путин назначил Альберта Хорева новым послом России в Пакистане

До назначения Хорев занимал руководящую должность в одном из департаментов Азии российского МИД.

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Альберт Хорев возглавит российскую дипмиссию в Пакистане вместо Данилы Ганича, освобожденного от должности чрезвычайного и полномочного посла России в этой стране. Указ о ротации подписал президент России Владимир Путин.

В МИД РФ уточнили, что ранее Хорев был одним из руководителей второго департамента Азии.

Напомним, что в 2023 году Россия и Пакистан отметили 75-летие дипломатических отношений. В октябре во время визита в Пекин состоялась встреча Путина с и.о. премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром. На переговорах были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества в экономической сфере - Россия является давним поставщиком продовольствия и зерновых культур для Пакистана.

Ранее сообщалось, что Россия включила Пакистан в список 25 стран, для которых упрощен доступ к российским финансовым услугам.