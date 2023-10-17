Правительство выбрало страны, где можно получить доступ на финрынок России

Российское правительство определило перечень государств, в которых граждане могут проходить идентификацию для финансовых операций в России. Он необходим для реализации норм закона, упрощающего иностранцам доступ к финансовым услугам в России, сообщает РИА Новости .

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