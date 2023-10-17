Правительство выбрало страны, где можно получить доступ на финрынок России
В список вошли 25 государств.
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Российское правительство определило перечень государств, в которых граждане могут проходить идентификацию для финансовых операций в России. Он необходим для реализации норм закона, упрощающего иностранцам доступ к финансовым услугам в России, сообщает РИА Новости.
В список вошли 25 стран: Алжир, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индонезия, Индия, Катар, Казахстан, Киргизия, Кувейт, Китай, Монголия, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, Таиланд и Таджикистан.
Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.