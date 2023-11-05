В Иркутской области машина с двумя детьми упала в ледяную реку и утонула

На повороте водитель не справился с управлением, после чего авто съехало в реку Кута.

© Видео: МВД РФ © Фото: mvd_38, Telegram

В Иркутской области у поселка Янталь машина с водителем и тремя пассажирами упала в ледяную реку, спастись не удалось никому. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Все произошло на трассе «Вилюй». В салоне транспортного средства находились 36-летний водитель, а также женщина и двое маленьких детей.

Водителю не удалось войти в резкий поворот, после чего машина съехала в реку Кута. Авто с четырьмя людьми ушло под воду, водитель и пассажиры погибли.

ГУ МВД опубликовало в своем Telegram-канале кадры с места трагедии. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.