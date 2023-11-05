В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Иркутской области машина с двумя детьми упала в ледяную реку и утонула

Анна Назайкина
12:07 05.11.2023
На повороте водитель не справился с управлением, после чего авто съехало в реку Кута.
© Видео: МВД РФ © Фото: mvd_38, Telegram
Читайте нас на:

В Иркутской области у поселка Янталь машина с водителем и тремя пассажирами упала в ледяную реку, спастись не удалось никому. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Все произошло на трассе «Вилюй». В салоне транспортного средства находились 36-летний водитель, а также женщина и двое маленьких детей.

Водителю не удалось войти в резкий поворот, после чего машина съехала в реку Кута. Авто с четырьмя людьми ушло под воду, водитель и пассажиры погибли.

ГУ МВД опубликовало в своем Telegram-канале кадры с места трагедии. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:27 В стране и мире
Село Гуево Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ
11:25 В стране и мире
Times of Israel: Зеленский может отменить визит в Израиль из-за утечки данных
10:56 В стране и мире
Мэттью Перри похоронили в Голливуде рядом со студией, где снимали «Друзей»
10:36 В стране и мире
Видео
Два Ил-76 МЧС РФ с гумпомощью для сектора Газа вылетели из Грозного в Египет
10:01 В стране и мире
Видео
В ЦАХАЛ заявили о более чем 2 500 пораженных объектах ХАМАС с начала операции
Популярное
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Видео
Житель Омска задушил своих бабушек и на их деньги купил подарки девушке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.