Российский беспилотник уничтожил самоходку ВСУ британского производства
На представленных Минобороны России кадрах видно, как барражирующий боеприпас врезается в борт САУ. За этим следует взрыв - цель поражена.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки.
Сообщается, что это была САУ AS-90 производства Великобритании, которую Лондон передал ВСУ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что операторы ВС РФ использовали барражирующий боеприпас.
Ранее оператор FPV-дронов Джамбо заявил «Звезде», что быстро научиться управлять беспилотниками ему помогло увлечение видеоиграми.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.