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Эксперт Добромыслов заявил, что владельцы советских вкладов получат компенсации

Ирина Елагина
12:17 10.11.2023
По мнению эксперта, проблема советских вкладов не затрагивает людей с низкими доходами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Решение Госдумы отложить до 2027 года выплату компенсаций по советским вкладам не отразится на слоях населения с низкими доходами и не вызовет каких-либо потрясений в экономике. Об этом руководитель Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов рассказал «Звезде».

«Здесь нет никаких потрясений экономических. Никто с голода от этого не умрет. Никаких эксцессов, я думаю, произойти не должно. Да, обидно, конечно, людям, кто-то что-то не получил. Но число этих людей небольшое. Центробанк должен дать статистку по этим людям. Я этой статистики пока не видел. Но, на мой взгляд, это даже не миллионы людей», - отметил эксперт.

Он пояснил, что история с выплатами затянулась, но эта тема едва ли затронет слои населения с низкими доходами и вкладчики свои средства получат.

«Они получат. Есть вопросы, как будет проиндексировано, по каким правилам и т. д. Много есть, конечно, вопросов по этим вкладам. Но это не затрагивает людей с небольшими доходами. Это относится к людям, у которых есть средства, которые могут себя обеспечить и для которых эти средства не критичны», - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Госдума отложила до 1 января 2027 года начало компенсационных выплат по советским вкладам - накоплениям на сберкнижках, заведенных до 20 июня 1991 года, и страховым накоплениям по договорам Госстраха, открытым до 1 января 1992 года. 

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