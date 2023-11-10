Россия покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет впервые с 1994 года

Самолет Ил-76МД-90А(Э) будет продемонстрирован на Dubai Airshow-2023 в Объединенных Арабских Эмиратах. В российской госкорпорации заявили, что это будет главная для нее премьера в рамках выставки.

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Россия впервые с 1994 года покажет тяжелый транспортный самолет за рубежом. Об этом сообщает Ростех.

На международной выставке Dubai Airshow-2023 будет представлен Ил-76МД-90А(Э) - экспортная версия. В госкорпорации заявили, что для нее это будет главная премьера авиашоу.

Ил-76МД-90А - глубокая модернизация транспортника Ил-76МД. В ней обновлено более 70% систем и агрегатов. Самолет получил новые двигатели ПС-90А-76. На нем стоят модернизированные шасси, а также усиленное и облегченное крыло.

Кроме этого, новая версия несет на себе новейший комплекс обороны, а также реализует принцип «стеклянной кабины» - вся информация выводится на многофункциональные экраны.

Также сообщается, что Россия покажет на Dubai Airshow-2023 испытанный в зоне спецоперации новый анти-БПЛА комплекс «Сапфир».