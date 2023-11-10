Ростех покажет на Dubai Airshow испытанный в СВО новый анти-БПЛА комплекс «Сапфир»

18-я международная аэрокосмическая выставка в Дубае пройдет с 13 по 17 ноября 2023 года.

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Стало известно, какие новинки ОПК Россия представит на 18-й международной аэрокосмической выставке, которая пройдет в Дубае с 13 по 17 ноября 2023 года. Информацией о российской экспозиции на Dubai Airshow заместитель гендиректора Ростех Владимир Артяков поделился с ТАСС.

Особый интерес вызывает современный комплекс противодействия беспилотникам «Сапфир», прошедший боевые испытания в зоне СВО.

«Он обнаруживает и классифицирует БПЛА самолетного типа, микро- и минидроны весом до 250 г, а также аппараты "кустарного" производства», - пояснил Артяков.

Как известно, Dubai Airshow проводится дважды в год и считается одной из ключевых международных площадок в аэрокосмической сфере. Россия участвует в этом авиасалоне в течение 20 лет, в прошлом году Ростех показал на Dubai Airshow истребитель пятого поколения Су-75 или Checkmate.