Ростех покажет на Dubai Airshow испытанный в СВО новый анти-БПЛА комплекс «Сапфир»
Стало известно, какие новинки ОПК Россия представит на 18-й международной аэрокосмической выставке, которая пройдет в Дубае с 13 по 17 ноября 2023 года. Информацией о российской экспозиции на Dubai Airshow заместитель гендиректора Ростех Владимир Артяков поделился с ТАСС.
Особый интерес вызывает современный комплекс противодействия беспилотникам «Сапфир», прошедший боевые испытания в зоне СВО.
«Он обнаруживает и классифицирует БПЛА самолетного типа, микро- и минидроны весом до 250 г, а также аппараты "кустарного" производства», - пояснил Артяков.
Как известно, Dubai Airshow проводится дважды в год и считается одной из ключевых международных площадок в аэрокосмической сфере. Россия участвует в этом авиасалоне в течение 20 лет, в прошлом году Ростех показал на Dubai Airshow истребитель пятого поколения Су-75 или Checkmate.